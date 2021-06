Inter, il PSG rilancia per Hakimi

MILANO - Il Paris Saint-Germain continua a bussare alla porta dell'Inter per acquistare Achraf Hakimi, l'uomo scelto dalla dirigenza nerazzurra per fare cassa e chiudere il bilancio del 30 giugno al meglio. Hakimi arrivò la scorsa estate per 45 milioni e, se lui parte, si spera di non dover mandare via anche Martinez (pure se la pista Raspadori è sempre calda). La base da cui partono gli interisti per cedere il terzino è di 80 milioni, ma per ora nessuna delle squadre che si sono candidate all'acquisto, ovvero Chelsea e PSG, ci è arrivata, riuscendo a spingersi massimo a 50 milioni più bonus (offerta dei francesi a maggio). Leonardo ha provato a convincere i lombardi con 60 milioni nella giornata di ieri, ma sembra che il club di Hakimi non voglia accettare offerte sotto i 70 milioni, al netto dei vari bonus: il terzino marocchino andrebbe a guadagnare 8 milioni a stagione nella capitale transalpina, ma è troppo presto per parlare, visto che, se il PSG ha proposto anche uno fra Paredes o Rafinha come contropartite, il Chelsea ha messo sul piatto diverse possibilità come Palmieri, Alonso, Zappacosta o Abraham (i primi 2 interessano alla squadra di Zhang da tempo). Sul fronte delle entrate, invece, è arrivato ieri il rifiuto di Stefan Radu, che ha rinnovato con la Lazio fino al 2023 mancando, così, l'opportunità di seguire il suo ex tecnico, Simone Inzaghi, a Milano e il procuratore di Wijnaldum, Humphry Nijman, ha rivelato poco dopo di aver avuto contatti con i milanesi a gennaio ma senza proseguire la trattativa a causa di motivi finanziari.