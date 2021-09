Hakimi, omaggio speciale all'Inter: ecco il quadro dei momenti magici

Achraf Hakimi non ha dimenticato l'Inter. Il terzino marocchino è stato ai nerazzurri una sola stagione, eppure il legame con il club e i suoi tifosi è rimasto ben saldo nonostante il trasferimento al Psg in estate. Arrivato a Milano dal Real Madrid dopo due stagioni super con il Borussia Dortmund, il classe '98, sotto la guida di Antonio Conte, è stato uno dei protagonisti principali del ritorno alla vittoria dell'Inter, che ha conquistato il 19° scudetto a 11 anni di distanza dall'ultimo successo in campionato. Una sola stagione, sì, ma ricca di soddisfazioni e momenti magici.