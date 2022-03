Inter, Inzaghi: "Calo fisiologico, torneremo a segnare"

MILANO - Non è proccupato Simone Inzaghi , o almeno non lo dà a vedere, dopo la quarta gara di fila senza gol all'attivo da parte della sua Inter che nella semifinale di andata della Coppa Italia ha pareggiato 0-0 a San Siro, per l'occasione 'casa' del Milan . "Abbiamo giocato tanto in questo periodo e un calo è fisiologico - dice il tecnico nerazzurro dopo il terzo derby stagionale -, dobbiamo solo recuperare un po' di brillantezza ma stiamo lavorando e i recuperi di Correa e Gosens che ci daranno una grossa mano nelle rotazioni . Abbiamo ancora il miglior attacco del campionato e giocatori forti lì davanti, torneremo a segnare ".

Derby, primo round 'bloccato'

Giusto secondo il timoniere interista il risultato del primo round: "È stato un derby meno spettacolare rispetto agli altri due giocati quest'anno - sottolinea Inzaghi - e noi ci stiamo ancora leccando le ferite dopo la sconfitta beffa incassata in quello di ritorno dove avevamo giocato meglio a lungo per poi perdere 2-1. Stasera le due squadre erano meno sciolte e fluide ma credo sia normale, perché in palio c'è una finale ed entrambe la vogliono raggiungere. A parte un errore in uscita e una parata di Handanovic, non abbiamo rischiato molto. E prima di farsi male e uscire Romagnoli ha praticamente tolto un gol a Dzeko. Ora ci rituffiamo sul campionato e al ritorno ci penseremo ad aprile, quando proveremo a qualificarci per provare poi a vincere un altro trofeo".