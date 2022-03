Inter, allarme Lautaro: non trova più il gol

MILANO - Digiuno prolungato per Lautaro Martinez: analizzando le singole competizioni il toro non trova il bersaglio grosso da 11 partite in Champions (contando anche la stagione passata), 8 di campionato e 4, contando quella di ieri sera, in Coppa Italia nella stagione attuale. L'ultima rete con la maglia dell'Inter è quella della Supercoppa italiana contro la Juventus, su rigore. Per l'ultima rete su azione occorre invece tornare anche più indietro: al 17 dicembre contro la Salernitana. E, se in precedenza l'assenza di marcature era comunque supportata da prestazioni all'altezza, il derby di coppa col Milan ha mostrato un Lautaro mai riuscito a incidere veramente, nonostante la solita voglia di lottare. La sensazione è che sia entrato in un vortice di apprensioni che lo condiziona mentalmente. Sbloccarsi diventa prioritario, anche se c'è da dire che neanche il suo sostituto Sanchez è riuscito ad incidere contro il Milan, anche se comunque il cileno è rimasto in campo solo per poco più di 30 minuti.