Inter, Inzaghi sfida se stesso

MILANO - Il derby d'Italia s'avvicina e per l'Inter è una partita cruciale per inseguire il primo posto occupato dal Milan. Il tecnico Simone Inzaghi avrà il compito di sconfiggere una statistica che lo caratterizza nei finali di stagione. Si sa, gli sprint sono determinanti per la corsa al titolo. Il tecnico piacentino, alla guida della Lazio, non è mai riuscito a rendere più bella la classifica allo sprint e, anzi, in tre campionati, l'ha addirittura peggiorata. Anche per questo la sfida alla Juventus è decisiva. In casa biancoceleste, sui 27 punti disponibili, Inzaghi ne ha raccolti al massimo 18 nella stagione 2017-18. Nell'apparato complessivo nerazzurro, dopo la stagione del Triplete, sono solamente tre le guide che hanno migliorato il piazzamento in classifica negli ultimi 9 turni: Stramaccioni da 6° a 8° nel 2011-12, Mancini da 5° a 4° nel 2015/16 e Conte da 3° a 2° nel 2019/20.