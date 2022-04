Lautaro via dall’Inter per 70 milioni. Dybala si scalda

MILANO - L’Inter oltre Lautaro. La serata a La Spezia, con l’esclusione dell’argentino (che non l’ha presa bene) per scelta tecnica in favore del tandem Dzeko-Correa, oltre a ridisegnare le gerarchie in attacco (l’ex laziale è ormai appaiato al collega nella considerazione di Simone Inzaghi), può essere una prova di futuro. Quando però, al fianco del totem bosniaco, potrebbe non esserci Correa - almeno in prima battuta - ma Paulo Dybala. Quanto accaduto un’estate fa, quando in modo chirurgico un’uscita ha preceduto un’entrata ovviamente a condizioni economiche migliori (Dumfries per Hakimi e Dzeko per Lukaku, mentre Calhanoglu-Eriksen, per ovvie ragioni, fa storia a sé), si ripeterà quest’anno. Perché Suning prevede un saldo attivo sul mercato pari a 70 milioni e questo vuol dire che Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno vendere per almeno cento, così da poter reinvestire parte del tesoretto per mantenere competitiva la squadra. Obiettivo che, è bene precisarlo, prescinde dalle plusvalenze perché scopo primario della proprietà è rimpinguare la cassa. Stante queste premesse, chi governa l’area tecnica è atteso dall’ennesimo miracolo, sapendo (purtroppo) che nessun giocatore in rosa può essere considerato incedibile a priori.