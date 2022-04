Inter, Inzaghi al quarto derby: "Battere il Milan, non ci sono alternative"

MILANO - Simone Inzaghi si prepara al quarto derby stagionale di Milano, che vale il pass per la finale di Coppa Italia. I ragazzi dell'Inter partono dallo 0-0 dell'andata, con tutta l'attenzione che si deve avere perché domani i nerazzurri, da calendario, giocano in casa e nel torneo è ancora in vigore la regola del gol che vale doppio in trasferta, in caso di parità: "La squadra arriva carica e motivata - le parole di Inzaghi in conferenza stampa - sappiamo dell'importanza della sfida e ciò che rappresenta per noi. Arriviamo da tre vittorie di fila e siamo pronti". Il ritorno al gol di Lautaro Martinez è una buona notizia per l'allenatore dell'Inter: "Un allenatore ha sempre tanti dubbi e scelte da fare quotidianamente. Mancano ancora due allenamenti, cercherò di scegliere il meglio per la partita di domani. Dobbiamo scindere le due competizioni, domani è importantissima, ma poi a seguire ci sarà il campionato sapendo che siamo in corsa per i due obiettivi. Stiamo facendo un ottimo percorso, senza dimenticare che abbiamo vinto la Supercoppa a gennaio".

Il derby da vincere a tutti i costi L'Inter, dopo un lungo periodo di difficoltà, è tornata a correre ad aprile, ma nei tre precedenti derby stagionali non ha ancora vinto (2 pareggi e un successo per il Milan finora): "Sappiamo che domani dobbiamo vincere perché vogliamo andare in finale. Avremmo potuto ottenere di più negli altri derby, gli episodi sono determinanti e lì dovevamo fare di più ed essere bravi a indirizzarli. Servirà massima concentrazione per ogni momento della gara sapendo che affrontiamo un avversario di valore che sta facendo un ottimo percorso. Dovremo essere concentrati per 95 minuti e, se servirà, anche per il prosieguo. Vincere? Ce lo auguriamo, giochiamo nel nostro stadio e con un pubblico incredibile che ci ha sempre trascinato. Col Verona, lo stadio ci ha aiutato tantissimo. Sappiamo che domani non saremo soli, è una partita importantissima che ha una posta in palio molto alta. Non aver vinto un derby ci brucia? Senz'altro. Sono stati tre derby diversi, i primi due di campionato li abbiamo giocati molto bene. Nell'ultimo le squadre si sono equivalse entrambe sapendo che ci sarebbe stato un ritorno, è stato un match più bloccato. La squadra sa che non abbiamo vinto ancora un derby e domani c'è una grande occasione da sfruttare nel migliore dei modi. Sappiamo che non abbiamo alternative domani, con lo 0-0 si va ai supplementari e con pareggio con gol siamo fuori. La partita è lunga, dobbiamo approcciarla nel migliore dei modi. Ci sono già passato con la Lazio dopo uno 0-0 all'andata, a livello mentale e fisico sarà una partita dispendiosa".