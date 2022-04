Inzaghi applaude l'Inter: "Vittoria pesante. Mourinho? È speciale"

MILANO - È un Simone Inzaghi visibilmente soddisfatto quello che parla subito dopo il 3-1 con cui la sua Inter ha piegato la Roma a San Siro: "Sono contento della concentrazione messa in campo dalla squadra - spiega il tecnico nerazzurro -. Temevo questa partita a soli tre giorni da un derby in cui avevamo speso tanto. Di fronte c'era un'avversaria di assoluto valore e con calciatori di qualità, che non perdeva da dodici partite. Sono stati bravissimi i ragazzi a recuperare in fretta e a fare una partita da squadra vera". Un successo che è però solo "un punto di partenza - prosegue Inzaghi -. Avevamo perso terreno e siamo risaliti con cinque vittorie di fila ma dobbiamo ancora inseguire, ora finalmente arriva il recupero con il Bologna e dovremo essere bravi a gestire le forze al meglio, considerando anche la finale di Coppa Italia conquistata".

"La svolta con la Juve" Inzaghi torna poi su quello che è stato il momento di svolta: "La gara con la Juve è arrivata al momento giusto - spiega -, avevamo bisogno di una vittoria importante e sofferta come quella di Torino e poi ne abbiamo fatte altre quattro. Purtroppo ancora non basta per stare davanti e dobbiamo continuare cosi". A mantenere la vetta intanto potrebbe aiutarlo la sua ex squadra, prossima avversaria di un Milan che al momento è a -1 dai nerazzurri capolista. "La Lazio si tifa sempre, a prescindere" scherza Inzaghi, che poi rivela il dialogo avuto con Mourinho a fine partita: "Ci siamo scambiati un 'in bocca al lupo'. È una persona speciale, me ne aveva parlato mio fratello Pippo e poi ho potuto conoscerlo di persona prima della sfida di Coppa Italia, quando siamo stati insieme per 45' ed è stato piacevole parlare di calcio con lui".