Inter, Vidal tratta col Flamengo

MILANO - Arturo Vidal lascerà l'Inter a fine stagione? Tutto sembra far pensare questo, seppur il cileno abbia ancora un altro anno di contratto con i nerazzurri. Il finale appare scritto, ma ovviamente c’è di mezzo una trattativa, accordi da trovare, intese da firmare con i diversi club. Non è un mistero infatti, che il centrocampista voglia tornare in Sud America per indossare la maglia del Flamengo. Sono mesi, infatti, che Arturo Vidal quando può, parla del suo desiderio di trasferirsi un giorno in Brasile per inseguire la Libertadores con la squadra di Rio. Secondo alcuni media sudamericani, Vidal avrebbe dato mandato al suo agente, Fernando Felicevich , di iniziare a trattare con il Flamengo. Difficile però che il Flamengo, per i costi di stipendio, tratti un acquisto a titolo definitivo con l’Inter; più semplice, invece, che il cileno chiuda il rapporto con la società nerazzurra, per poi, da svincolato, accordarsi con i brasiliani.