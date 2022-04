Inter ko, Inzaghi amaro: "Non siamo più padroni del nostro destino"

BOLOGNA - E’ un Simone Inzaghi esterrefatto quello che si presenta ai microfoni nel post-partita di Bologna-Inter, che ha visto i nerazzurri sconfitti 2-1 in rimonta dai felsinei con il clamoroso errore di Radu, che ha lasciato il campo in lacrime: “Spiace molto per il ragazzo, ma sono cose che nel calcio possono capitare. Purtroppo è capitato oggi e ci è costato una sconfitta immeritata. Aveva giocato molto bene con l'Empoli, è normale che sia triste ma deve stare tanquillo perché il suo futuro è roseo".

Bologna-Inter, tabellino e statistiche "Non siamo più padroni del nostro destino" Il rammarico più grande per Inzaghi è non essere più padrone del proprio destino: "Purtroppo ora non dipende più da noi, dovremo guardare quello che fa il Milan e noi vincerle tutte. E' normale che ci sia amarezza, ma la squadra deve tenere la testa alta e continuare a lavorare convinta che ci sia margine per recuperare: il campionato è ancora lungo e con 12 punti in palio il distacco di due punti non è proibitivo".