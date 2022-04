Inter, Domenghini: "Radu ha sbagliato, ma la squadra non era grintosa"

ROMA - "L'errore che causa una sconfitta non è mai di uno solo. Radu ha sbagliato, ma l'Inter che ha perso a Bologna non era quella grintosa e determinata di altre occasioni. La partita di Mantova passò alla storia come quella della 'papera' di Giuliano (Sarti, ndr), ma noi sbagliammo 10 occasioni davanti alla porta, il solo Bedin si mangiò tre gol. E nel secondo tempo c'era un rigore su Mazzola grosso come una casa...". Angelo Domenghini quel primo giugno 1967 se lo ricorda bene. Campionato '66-'67, ultima giornata. L'Inter guida la classifica con 48 punti, la Juve segue a 47.

La papera di Sarti La squadra di Helenio Herrera gioca in casa del Mantova, già salvo, mentre i bianconeri ospitano la Lazio che deve evitare la sconfitta per non retrocedere. Il fattaccio accade al 4' della ripresa, quando Sarti si lascia sfuggire un innocuo cross di Di Giacomo. Gol, l'unico dell'incontro, e Inter sconfitta. Intanto la Juve batte la Lazio 2-1 e vince lo scudetto. "Subito dopo quello svarione ricordo Burgnich incredulo, mentre Giuliano dava la testa contro il palo e Facchetti cercava di consolarlo - racconta Domenghini - Chi se l'aspettava che Sarti, all'epoca il miglior portiere d'Italia, ne combinasse una così grossa? Eppure può capitare, anche ai campioni" ha detto l'ex nerazzurro.