Inter, Inzaghi: "Futuro? Incontro con Zhang, cose vanno fatte per bene"

Milan campione, i complimenti dell'Inter

Inter, le parole di Inzaghi

"In Champions abbiamo fatto ottime partite contro Real Madrid e Liverpool, due tra le migliori d'Europa. Comunque per come è andata sarà difficile dimenticare questa stagione. Zhang? Ci incontreremo per parlare del futuro di questa società, i tifosi meritano altre gioie. Il Milan? Sono stati continui in questo ultimo momento. Il doppio confronto col Liverpool ha influito, ma 84 punti sono tanti. Sicuramente possiamo ripartire più carichi che mai, abbiamo vinto due trofei. Ci dispiace essere arrivati secondi, abbiamo fatto un percorso straordinario che non è bastato, dobbiamo limare quei due punti. Il lavoro di Pioli? Dobbiamo fargli i complimenti, è stato un bellissimo duello, ci siamo affrontati quattro volte. Abbiamo giocato questo Scudetto fino alla fine, onore al Milan per il percorso", ha aggiunto Inzaghi.