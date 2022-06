Inter, adesso sotto con Bremer

MILANO - Gli obiettivi dell'Inter e di Simone Inzaghi sono prendere due difensori centrali. Bremer è il primo della lista dei desideri e a ruota, c’è Milenkovic, altro elemento di valore ritenuto fondamentale per completare una batteria di sei giocatori perfettamente intercambiabili, utili ad affrontare il tour de force che dovrà sostenere la squadra nella stagione che passerà alla storia come la prima spezzata in due da un Mondiale. Intanto ieri il Psg ha rilanciato per Skriniar: arrivando a 60 milioni più 5 di bonus. Il club nerazzurro ne chiede 80 ma la sensazione, come per Lukaku, è che presto si arriverà all’allineamento tra domanda e offerta, con il centrale slovacco - legatissimo all’Inter - che verrà comunque lautamente ricompensato per il dispiacere di dover lasciare Appiano grazie a un contratto di 9,2 milioni a stagione.