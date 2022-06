Inzaghi: "Lecce-Inter avvio stimolante, c'è voglia di fare bene"

MILANO - Fresco di rinnovo di contratto, Inzaghi può iniziare a pensare alla prossima stagione per provare a strappare lo scudetto al Milan e riportarlo nella Milano nerazzurra. Il calendario della Serie A 2022-2023 ha svelato la prima avversaria dell'Inter in campionato: appuntamento nel weekend del 13-14 agosto al Via del Mare di Lecce per sfidare i giallorossi di Baroni. Il tecnico ex Lazio ha commentato così l'esordio: "Cominciamo la nuova stagione contro una neopromossa come il Lecce: sarà una sfida stimolante e dovremo essere concentrati e attenti. Nel campionato italiano nessuna partita è facile: giocheremo ogni tre giorni, dovremo prepararci nel migliore dei modi e affrontare ogni gara con la stessa determinazione e voglia di fare bene", si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro.