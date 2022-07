MILANO - Dopo un anno al Chelsea, Romelu Lukaku è tornato all'Inter dove aveva salutato dopo la conquista dello Scudetto sotto la gestione Conte. A distanza di 12 mesi, l'attaccante belga è corso nuovamente a Milano per ripartire nell'avventura in nerazzurro: l'accoglienza è stata da Re e non solo da parte dei tifosi. L'avvocato di Big Rom, Sebastien Ledure, attore protagonista nell'operazione che ha riportato il belga all'Inter ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Libre e un messaggio è stato più che chiaro: "C’erano altri grandi club interessati. Ma questi interessamenti non sono mai stati davvero seri perché Romelu ha deciso da subito di voler andare all’Inter. Ha parlato più volte con l’allenatore dell’Inter per assicurarsi di essere sulla stessa linea. Ha fatto delle rinunce, ma molto meno di quanto dice la stampa. Ho letto che ha tagliato lo stipendio di un terzo o mezzo. Non è vero. Sarà il giocatore più pagato della Serie A. Tutte e tre le parti hanno fatto concessioni intelligenti. Il nostro compito era quello di ottenere il miglior affare possibile per il mio cliente, non per il Chelsea o l’Inter. Romelu sta pagando noi, non i club".

Inter, l'avvocato di Lukaku: "Sarà il più pagato della Serie A" "All’inizio nessuno credeva che sarebbe successo – ha proseguito Ledure -. La scorsa settimana il giornalista italiano Fabrizio Romano mi ha chiamato dicendo: ‘Quello che hai fatto è un capolavoro, è un capolavoro’. La domanda era: come può un giocatore che è stato ceduto per più di 100 milioni di euro a un club tornare nello stesso club che dice che non ci sono soldi per riprenderlo? E, per di più, dovresti sapere che durante il trasferimento l’anno scorso i rapporti tra l’ex dirigenza del Chelsea e la dirigenza dell’Inter erano molto tesi, senza il passaggio di proprietà al Chelsea, dubito fortemente che questa operazione si sarebbe potuta fare. Ritorno ai Blues? Ci saranno ancora tre anni di contratto. Ma nessuno può dire nulla al riguardo".

Lukaku, l'avvocato e il ritorno all'Inter L’avvocato è tornato poi sull’intervista rilasciata da Lukaku a Sky: "I contatti non sono nati dopo quell’intervista, che è venuta dal cuore ed è stata forse imbarazzante. È stata un’iniziativa che ha preso da solo e che probabilmente non avrebbe rifatto. Ha subito le conseguenze per il resto della stagione. Ha appesantito il suo ambiente di lavoro quotidiano. Ma mi ha subito chiarito che, dati i suoi 29 anni e il fatto che è all’apice della sua carriera, non poteva permettersi di perdere un nuovo anno. È un segreto di Pulcinella che non era sulla stessa lunghezza d’onda del suo allenatore. Ma le trattative sono iniziate solo a fine stagione".