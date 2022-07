Inter, Marotta: "La Juve è la favorita per lo scudetto"

Inter, Ferri un'arma in più

Le parole di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha invece dichiarato: "Non parlerei di rivincita. Avrei messo una firma grandissima per fare la stagione dell'anno scorso. Abbiamo giocato un bellissimo calcio, sono molto soddisfatto. Da far diventare la stagione da ottima a stratosferica ci è mancato lo scudetto. Ci è sfuggito per due punti, ma ci riproveremo quest'anno. L'anno scorso non si parlava di Inter, poi siamo stati bravi noi a vincere tanto e quindi siamo tornati ad essere i favoriti. Ma tante squadre hanno speso in questi anni, dunque non sarà facile la corsa per lo scudetto. Lukaku? Porta tantissimo entusiasmo, la società è stata brava a riportarlo. L'anno scorso siamo stati il miglior attacco del campionato, con lui avremo soluzioni in più".