Vivaio Inter, miniera d'oro Samaden da 160 milioni (e Skriniar può restare grazie a Casadei)

Stamane in edicola Tuttosport ha fatto i calcoli e, grazie al prezioso lavoro d'inchiesta di Simone Togna, ha scoperto che negli ultimi sei anni l'Inter ha ricavato 160 milioni dalla miniera d'oro rispondente al nome di settore giovanile diretto da Roberto Samaden. La cessione al Chelsea di Casadei è solo l'ultima di una serie di operazioni grazie alle quali la società ha attinto a piene mani al proprio serbatoio, valorizzando i talenti cresciuti in casa. Peraltro, proprio il trasferimento a Stamford Bridge di Casadei aiuterà e di molto gli sforzi marottiani per trattenere Skriniar, sebbene da qui alle 20 del primo settembre, tutto possa ancora succedere e Simone Inzaghi stia contando i giorni che lo separano dal gong della sessione estiva. Lungo e variegato l'elenco dei nomi affermatisi in questi anni: da Biraghi a Dimarco, da Di Gregorio a Pinamonti e Radu per citare i più noti, arrivando sino a Nicolò Zaniolo per il quale in società ci si mangia ancora le mani, ma questo è un altro discorso, come il dibattito se sia un bene o un male che i giovani italiani facciano esperienza all'estero non trovando sbocchi di titolarità in Italia.