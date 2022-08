Inzaghi si gode la 'nuova' Inter: "Con Lukaku più soluzioni"

MILANO - È un Simone Inzaghi soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dopo il 3-0 rifilato dalla sua Inter allo Spezia: "La prestazione è stata molto buona - commenta 'a caldo' il tecnico nerazzurro -, abbiamo fatto una partita seria, restando sempre concentrati. In avvio eravamo forse un po' contratti, ma poi l'abbiamo sbloccata e potevamo subito raddoppiare. Siamo stati bravi a trovare il secondo gol a inizio ripresa, bene poi sia in possesso che in fase di non possesso".

Applausi alla Lu-La Una prestazione, quella dei nerazzurri, che ha fatto sembrare l'ostacolo più facile di quanto non fosse in realtà: "Ogni parita nasconde insidie - spiega Inzaghi -, lo Spezia aveva vinto in Coppa Italia e poi al debutto in campionato ma abbiamo preparata bene la partita. Sentivamo l'importanza dell'esordio con lo stadio esaurito e abbiamo fatto anche la rifinitura per testare il campo dopo due mesi che mancavano". Applausi per le sue frecce: "Lukaku-Lautaro una coppia da 100 gol? Lo spero - dice sorridendo il tecnico -, già l'anno abbiamo avuto il miglior attacco e in più è tornato Lukaku. Alleno quattro attaccanti importanti, bene chi ha iniziato ma anche Dzeko e Correa quando sono entrati".