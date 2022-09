Inter, Inzaghi striglia la squadra e si affida a Lautaro

Ora si volta pagina. Anzi, è obbligatorio farlo. Simone Inzaghi ieri è andato dritto al punto con la squadra, radunatasi in mattinata per il primo vero allenamento di avvicinamento a Inter-Bayern di domani sera alle 21 a San Siro (arbitro il francese Turpin). Nella riunione video in cui sono stati analizzati gli errori del derby, il tecnico con i giocatori è stato diretto, duro, senza peli sulla lingua: basta distrazioni, basta blackout, basta atteggiamenti passivi di fronte ai primi ostacoli. Inzaghi non vuole più vedere presunzione in alcuni elementi, insofferenza in altri e che nessuno parli di sfortuna negli episodi perché quelli in proprio favore vanno cercati con una maggiore ferocia sul campo. Contro i tedeschi - che nella Milano nerazzurra hanno vinto tre volte in tre precedenti... -, l’Inter dovrà tornare a presentare uno spirito all’altezza del suo nome. Inzaghi e i dirigenti - tutti presenti ad Appiano anche ieri - si aspettano di rivedere una squadra affamata, che non si senta arrivata. Poi, visto anche il livello dell’avversario, si potrà anche non vincere, come successo la scorsa stagione con Real Madrid (due sconfitte) o Liverpool (una persa e una vinta), ma l’Inter in quelle occasioni se la giocò sempre alla pari. Proprio il successo per 1-0 ad Anfield è l’ultima partita giocata in Champions dall’Inter (8 marzo), un’eliminazione che brucia ancora in casa nerazzurra sia perché senza l’espulsione di Sanchez (arrivata un minuto dopo il vantaggio) ci sarebbe stata ancora una possibilità di riaprire la qualificazione, sia perché l’impegno fisico e mentale in quelle due gare, finì per togliere energie in campionato. Quella partita l’Inter la vinse con l’unico gol - bellissimo - di Lautaro Martinez nella scorsa Champions. Il “Toro”, con Lukaku fermo ai box, è la grande certezza dell’attacco nerazzurro, il giocatore a cui Inzaghi si affiderà non solo per scardinare la difesa, non sempre irreprensibile - va detto - del Bayern Monaco, ma anche per caricare il resto dei compagni, visto che Lautaro è fra i pochi giocatori dell’Inter che in questo avvio di stagione non ha mai fatto mancare il proprio impegno.