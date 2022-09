Inter, infortunio muscolare per Calhanoglu: salta l'Udinese

MILANO - Oltre a Lukaku, il cui rientro è previsto dopo la sosta nazionali, l'Inter perde anche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è sottoposto quest'oggi a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano e gli accertamenti svolti "hanno evidenziato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana", come si legge nella nota ufficiale pubblicata dal club nerazzurro sul proprio sito web. Calhanoglu non sarà dunque a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta di Udine.