L'Inter usa i giovani ma fa giocare i "vecchi"

MILANO - Non è un’Inter per giovani. O per lo meno non è lo stata finora e difficilmente lo potrà essere nell'arco dell'intera stagione non fosse altro perché quello nerazzurro è l'organico con l'età media più alta della Serie A (27.4 anni). Che non sia un'Inter per giovani lo raccontano le scelte di Simone Inzaghi e le statistiche di Serie A e Champions. Ma lo descrivono anche le decisioni che ha dovuto prendere durante l’estate la società nerazzurra, partita a inizio giugno con l’idea di ringiovanire la rosa e poi costretta cammin facendo a cambiare strategia per salvaguardare i big, cedendo alcuni dei propri gioielli a titolo definitivo - Pinamonti al Sassuolo e Casadei al Chelsea - per avvicinarsi agli obiettivi economici fissati da Suning e mantenere al tempo stesso un organico all’altezza di poter puntare allo scudetto. Per questo si è anche deciso di non trattenere altri ragazzi come Satriano o Agoumé, mandandati in prestito a Empoli e Troyes per continuare il loro percorso di crescita.

Zero da titolari Marotta e Ausilio all’alba del mercato estivo hanno piazzato subito due colpi molto interessanti in prospettiva, il 20enne Kristjan Asllani, centrocampista preso dall’Empoli per coprire l’annoso problema del vice-Brozovic, e il 22enne Raoul Bellanova, terzino destro prelevato dal Cagliari per rimpinguare la batteria degli esterni. Fra i progetti c’erano anche altri due talenti sulle fasce, Cambiaso e Udogie, ma la mancanza di budget ha bloccato ogni ragionamento. Durante il pre-campionato Asllani e Bellanova hanno dato indicazioni interessanti, ma quando sono cominciate le gare ufficiali, per loro lo spazio si è ridotto drasticamente. Con l’esordio di martedì a Plzen di Acerbi, escludendo ovviamente il terzo portiere Cordaz, proprio Asllani e Bellanova rimangono gli unici due giocatori a non aver ancora giocato una gara da titolare nelle due competizioni affrontate dall'Inter. Il loro minutaggio, restando alla sola Serie A, dice 24 minuti per entrambi.