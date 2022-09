Inter, la Curva Nord non ci sta: "Tolleranza finita"

MILANO - La sconfitta per 3-1 a casa dell'Udinese fa ancora discutere in casa Inter e la tifoseria si è esposta. Su Facebook la Curva Nord ha invitato la squadra a prendersi le sue responsabilità: "La realtà, se approcciata da un punto di vista d'insieme, è molto più complessa di uno sbrigativo 'Inzaghi-out'. Punti salienti: la tolleranza è finita; l'allenatore ha sicuramente fatto degli errori ma nessun alibi per i giocatori che, da che mondo e mondo, in queste situazioni ci sguazzano anteponendo il proprio ego al gruppo. Ed a noi questo non va bene. Al rientro dalle Nazionali cambia il registro. Ognuno deve essere messo di fronte alle sue responsabilità".