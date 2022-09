Inter-Suning, la cessione si avvicina

MILANO - Il periodo è caldo, non solo per i problemi palesati in campo dalla squadra di Simone Inzaghi nel primo mese della stagione. Sono ormai mesi che si rincorrono rumors e indiscrezioni sul futuro dell’Inter e nell’ultimo periodo le voci si sono intensificate con aggiornamenti che arrivano con frequenza quasi quotidiana da tutte le parti del mondo. Il tutto fa supporre che una svolta sia ormai imminente; che non significa a breve, magari già in questi mesi finali del 2022, ma è assai probabile che per una svolta societaria non bisognerà attendere il 2024, quando scadranno i tre anni di tempo per Suning per rimborsare il fondo statunitense Oaktree che nel maggio 2021 ha prestato 275 milioni a Great Horizon, la controllata di Suning tramite cui il gruppo di Nanchino possiede la maggioranza del club con il 68,55% delle azioni, quote utilizzate come pegno per lo stesso finanziamento. La famiglia Zhang sta cercando da tempo nuovi introiti, ovvero da quando nel 2020 il Governo cinese ha bloccato la possibilità per le proprie aziende di investire all’estero soprattutto in attività come lo sport. L’obiettivo di Suning era quello di trovare un socio di minoranza, per questo è stato dato mandato a Goldman Sachs di vagliare il mercato internazionale, ma negli ultimi anni, come ovvio che sia in questi casi, si sono avvicinati solamente gruppi interessati all’intero pacchetto azionario. A inizio 2021, dopo la due diligence sui conti nerazzurri, si era arrivati anche a un’offerta ufficiale da parte del fondo inglese Bc Partners, ma gli oltre 800 milioni messi sul piatto non furono accettati. La famiglia Zhang all’epoca valutava l’Inter oltre il miliardo di euro e oggi quella quotazione è salita a 1.2 miliardi, ovvero la cifra servita a RedBird per acquistare il Milan da Elliott.