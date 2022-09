Inter, il dualismo Handanovic-Onana primo nodo da sciogliere

MILANO - Tra le (poche) certezze nella Repubblica Nerazzurra, c’è il fatto che presto finirà l’alternanza dei portieri. La soluzione, studiata da Simone Inzaghi per uscire dal vicolo cieco in cui l’ Inter si era infilata, (l’allenatore a inizio stagione ha dichiarato più volte che Handanovic sarebbe stato titolare, mentre Onana - a cui evidentemente erano state dette altre cose - iniziava a mal digerire il fatto di restare in naftalina) ha partorito soltanto problemi.

I protagonisti dell’alternanza, va detto per onestà intellettuale, hanno fatto in pieno il loro dovere uno in campionato (Handanovic), l’altro in Champions (Onana). Il guaio è che la formula della “porta girevole” ha fatto perdere sicurezza ai difensori centrali (già non esattamente centrati alla luce delle scorie lasciate dal mercato), essendo diametralmente opposto il modo di interpretare il ruolo da parte di Handanovic e Onana. Il capitano è un portiere “old school” che, con l’applicazione (soprattutto nel gestire il giropalla) è riuscito a stare al passo con i tempi ma a cui certamente non si può chiedere di avere l’acrobaticità di un Neuer nelle uscite. Onana, anche a rischio di rischiare qualche paperissima (col Bayern ci è andato vicino due volte), incarna in pieno lo stereotipo del portiere moderno.