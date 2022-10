Inter, leggero affaticamento per Lautaro Martinez: da valutare per il Barcellona

MILANO - Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo la bruciante sconfitta con la Roma dell'ex José Mourinho, i nerazzurri si preparano alla delicata sfida di Champions League contro il Barcellona. Contro i 'blaugrana' c'è però il rischio di non vedere in campo Lautaro Martinez che ha riportato un leggero affaticamento muscolare al termine della gara persa ieri dall'Inter contro i giallorossi. L’attaccante argentino è infatti uscito malconcio da San Siro, tenendosi la coscia: la situazione è per ora sotto controllo ma le condizioni del 'Toro' di Bahia Blanca sono da valutare. Nel caso in cui l'attaccante argentino dovesse ancora sentire fastidio, il club nerazzurro procederà a organizzare specifici esami di rito per valutare l'entità dell'infortunio.