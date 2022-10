Inter, Inzaghi espulso e lo Spiaze: risate nella tv inglese. E quel vizietto…

La provocazione di Inzaghi in conferenza

Inzaghi espulso, telecronisti inglesi impazziti

Il giornalista inglese James Horncastle ha chiaramente detto in inglese "Inzaghi direbbe ‘spiaze'" quando l'arbitro ha estratto il cartellino rosso al tecnico dell'Inter, famoso per avere pronunciato più volte la frase “spiace per i ragazzi” con il suo forte accento piacentino. Dallo studio della tv britannica sono partite grasse risate degli altri commentatori (James Richardson, Julien Laurens e Rapahel Honigstein) che hanno accompagnato l'uscita dell'allenatore italiano dal terreno di gioco.

Simone Inzaghi e il 'vizietto'

Simone Inzaghi ha l'abitudine di uscire spesso dalla sua area tecnica. Lo fa in continuazione in Italia ma non viene punito, in Europa invece se non rispetti le regole ti buttano fuori senza pensacri due volte. Come è capitato ieri nel finale della partita al Camp Nou tra Barcellona e Inter.