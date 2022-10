Se vuoi fare un'Inter, sono sacrifici: Marotta anche magazziniere, Barella pacco

TORINO - Un 3-3 a Barcellona val bene un sacrificio, forse anche due. Se vuoi passare il turno in Champions League, devi saperti adattare. Pazza Inter, amala. E aiutala. Così, l'ad Beppe Marotta alla fine si affianca al magazziniere e contribuisce a portare la roba sporca sul pullman: va preso un aereo in tempo, eh. Robe di un'altra epoca. Di gesti che fanno gruppo. Come il post di Bastoni che riatrae Nicolò Barella sul carrello, stremato e supportato verso il mezzo nerazzurro da Dimarco. Insomma, un pacco. Ma sul campo altro che pacco, gli ha rifilato la bomba ai blaugrana.