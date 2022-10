Inter: Lukaku, avanti piano

MILANO - Avanti piano. Anzi, pianissimo. L’Inter non vuole correre alcun rischio su Romelu Lukaku anche perché, dopo la sfida decisiva con il Viktoria Plzen (dove dovrebbero bastare, nel caso, Lautaro e Dzeko), il focus è stato messo sul trittico che separerà i nerazzurri dal Mondiale, con le trasferte a Torino per affrontare la Juve e a Bergamo (per incontrare l’Atalanta), inframmezzate dal match col Bologna a San Siro. In quelle partite, se vinte, l’Inter potrà rientrare pure definitivamente in corsa per lo scudetto e lì Inzaghi vuole avere Lukaku al top. In serata il belga si è sottoposto a una risonanza magnetica per valutare il flessore della coscia sinistra lesionatosi il 28 agosto: domani alla Pinetina l’interessato farà il punto della situazione con Inzaghi e con lo staff medico per valutare il rientro in gruppo che sarà graduale. Per questo motivo torna in forse la sua presenza in panchina a Firenze, anche se Inzaghi potrebbe ugualmente convocarlo per dare un segnale di positività all’ambiente sull’ormai prossimo recupero del centravanti.