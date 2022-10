Inter, serve la cordata

MILANO - Con Raine Group il prezzo potrebbe essere giusto. Il nuovo advisor di Suning per la possibile cessione dell’Inter potrebbe aiutare a risolvere il problema principale che ha caratterizzato le trattative degli ultimi due anni relative al club nerazzurro: la richiesta fissata da Steven Zhang nei colloqui con i papabili acquirenti prima a un miliardo di euro, poi a 1,2 miliardi dopo la valutazione data al Milan nel passaggio da Elliott a RedBird . Finora nessuno degli interlocutori si è spinto a quelle cifre, da Bc Partners al fondo saudita Pif , fino ai magnati americani che si sono avvicinati negli ultimi mesi. Raine potrebbe colmare la distanza. La società finanziaria statunitense, che ha iniziato a muoversi sul dossier Inter da questa settimana insieme a Goldman Sachs , può vantare la più ricca operazione di sempre per un club calcistico: la vendita per 5 miliardi del Chelsea da Roman Abramovich a una cordata guidata dall’imprenditore americano Todd Boehly. Il nuovo proprietario dei Blues ha tagliato il traguardo con un gruppo di soci: Mark Walter, Hansjorg Wyss e il fondo Clearlake Capital. Questa formula, non un solo compratore ma una cordata, potrebbe rappresentare una soluzione alle difficoltà registrate finora sul prezzo fissato da Suning. È molto comune negli sport americani: spesso la proprietà delle franchigie è frazionata tra più soci.

Silver Lake in prima fila

Raine può agevolare la formazione di un consorzio grazie alla sua esperienza nello sport. Nel corso degli anni ha infatti accompagnato nomi di primo piano dell’economia Usa in questo mondo. Lo ha fatto con Steve Ballmer, ex ad di Microsoft, verso i Los Angeles Clippers nel 2014. Ha concluso diversi accordi con la galassia del City Football Group, che ha la sua portaerei a Manchester con i campioni d'Inghilterra allenati da Pep Guardiola. Ha fatto da advisor all’ingresso del New York City in Mls nel 2013 e guidato il fondo Silver Lake all’acquisto del 10% del City Football Group nel 2019. Silver Lake è un fondo di private equity californiano che sta investendo molto nello sport. È entrato nella Lega che organizza il massimo campionato di calcio australiano ed è partner del rugby in Nuova Zelanda. Ed ha appena fatto un affare a Milano comprando la piattaforma per le assicurazioni Facile.it.