Inzaghi dopo Fiorentina-Inter: "Mandato un grandissimo segnale"

FIRENZE - "Siamo stati raggiunti due volte, ma la squadra ci ha sempre creduto. Vittoria importantissima, al di là dei tre punti. A parere mio fino al rigore abbiamo fatto benissimo, poi abbiamo subito il gol del due a uno. Abbiamo perso le distanze, ma ci abbiamo creduto. Chi è entrato ha dato una grande mano e questa sera abbiamo mandato un grandissimo segnale. Come spesso ci capita ci siamo innervositi dopo il gol preso e questo non va bene, è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Dovevamo far meglio. Ma sono contento per la grandissima reazione". Così Simone Inzaghi ha commentato a Sky Sport la vittoria dell'Inter in casa della Fiorentina. Sui rientri: "Non vediamo l’ora che tornino Lukaku e Brozovic. Rientrerà anche Gagliardini".