Inter, ultras ucciso a Milano: Curva Nord lascia stadio

MILANO - E' il 69enne Vittorio Boiocchi, storico capo ultras dell'Inter, l'uomo ucciso questa sera in strada a Milano. Il pregiudicato è stato centrato da diversi colpi di arma da fuoco. Diverse le condanne definitive raccolte negli anni: rapina, traffico di droga e sequestro di persona. Boiocchi aveva trascorso oltre 26 anni in carcere, l'ultima volta era stato arrestato nel 2021 dalla squadra mobile, che ora indaga sul suo omicidio. Dopo aver appreso la notizia della morte di Boiocchi, la Curva Nord dell'Inter è restata in silenzio, senza esporre striscioni e intonare cori durante la partita contro la Sampdoria a San Siro, per poi abbandonare gli spalti - il secondo anello - durante l'intervallo.