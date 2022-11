Juventus-Inter, il brutto gesto di Dzeko rivolto alla curva bianconera

Grande tensione nella partita di Serie A tra Juventus e Inter all'Allianz Stadium di Torino. La partita, finita con la vittoria dei bianconeri, è stata caratterizzata da tante emozioni, in campo e sugli spalti. I tifosi di casa si sono fatti sentire per sostenere la squadra guidata da Allegri e hanno caricato i bianconeri dal primo all'ultimo minuto. Non sono mancati, però, anche insulti a sostenitori e giocatori avversari.