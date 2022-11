Inter, Zhang a picco: da 9° a 514° uomo più ricco della Cina!

MILANO - La classifica degli uomini più ricchi della Cina fotografa la difficile transizione imprenditoriale del proprietario dell’Inter, Jindong Zhang. I dati arrivano dalla tradizionale graduatoria pubblicata ogni anno da Hurun Report, la società internazionale che elabora liste e ricerche in ambito economico. Una delle più importanti è proprio la classifica degli uomini più ricchi della Cina. Nella Hurun Rich List 2022, il fondatore di Suning è in 514ª posizione con un patrimonio personale di 1,7 miliardi di dollari. Il calo rispetto all’anno precedente è consistente: Zhang ha perso 242 posizioni rispetto al 2021, quando era 272° con 2,3 miliardi. La variazione verso il basso era stata significativa anche nei dodici mesi precedenti, quando il padre del presidente dell’Inter, Steven, aveva perso altri 232 posti. Nel 2020 Zhang senior era al 40° posto tra gli uomini d’affari più facoltosi della Cina con ben 15 miliardi di patrimonio, uno in più dei 14 miliardi dell’anno precedente, che però gli valevano il 15° posto. Al momento dell’acquisto dell’Inter, nella primavera del 2016, Jindong era nella top 10 (9°), la collocazione alla quale era abituato negli anni dell’ascesa di Suning.