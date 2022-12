Diretta Gzira United-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Comincia con un'amichevole internazionale contro lo Gzira United il ritiro a Malta dell'Inter di Simone Inzaghi, in attesa di riprendere il campionato il prossimo 4 gennaio 2023 nel big match contro la capolista Napoli. Anche se senza tutti i nazionali, per il gruppo nerazzurro si tratta di un appuntamento importante per testare le condizioni dopo questo breve periodo di vacanza. Quello con i maltesi è il primo test in programma durante questa fase di ritiro, il secondo è stato fissato per il 7 contro il Salisburgo, prima di tornare a Milano il 9 dicembre.