Monza-Inter, furia Inzaghi: “Errore clamoroso dopo 5 anni di Var”

MONZA - "C'è grandissima rabbia, perché dopo cinque anni di Var ci è stato annullato un gol che avrebbe chiuso la partita. C'è stato un errore grave che ci toglie due punti in classifica . Poi, si poteva evitare il gol del 2-2 al 93', però c'è stato un fischio che non esiste con due giocatori del Monza che cadono tra di loro. Quindi, siamo qui a leccarci le ferite. C'è grandissima delusione, in me e nella mia società e nei giocatori, ma questo è il calcio e penso che un episodio così farà parlare". Al termine di Monza-Inter, terminata 2-2 , il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi commenta il match ai microfoni di Dazn: "Mi rimane difficile fare analisi, dopo le vittorie di Bergamo e col Napoli questo è un pareggio che ci rallenta ma non ci abbatte. Dobbiamo andare avanti sapendo che ogni 2-3 anni può capitare un episodio del genere in cui ti viene tolta una vittoria acquisiti, ma bisogna essere più forti anche di questo".

Inzaghi su Lukaku e Skriniar

"Se andiamo ad analizzare, oltre a quell'episodio c'è stato il palo di Lautaro: entrambe le occasioni avrebbero chiuso la partita. Può succedere... Ogni 2-3 anni succede e quando succede bisogna essere bravi. Al 93' dovevamo difendere meglio la nostra area, questo è fuori discussione. Noi siamo l'Inter e dobbiamo sempre aspirare il massimo. Chiaramente questo pareggio ci rallenta, eravamo in una buonissima striscia, è un pareggio inaspettato per quel che si è visto e ciò che avevamo sviluppato, però dobbiamo guardare partita dopo partita, perché fare tabelle e guardare gli altri in Italia è sempre difficile: il Monza stasera ha fatto una partita molto seria, è ben allenato, ha giocatori di qualità, e finché non fai il 3-1 devi sempre stare molto attento. Lukaku? Ha perso tre mesi di campo, col Napoli aveva fatto 60' molto buoni, stasera un po' meno, ma non è semplice entrare in determinate partite. Lui, come gli altri - tra chi è stato infortunato e chi ha fatto il Mondiale, come De Vrij, Dumfries ed altri - ha bisogno di lavorare, anche se non c'è tantissimo tempo, perché abbiamo tante partite ravvicinate più la Supercoppa. Dobbiamo migliorare la condizione di tutti i singoli perché abbiamo bisogno di tutti in questo tour de force. Skriniar? Lo vedo molto tranquillo, sereno, si allena al massimo, se non gioca Handanovic è il nostro capitano, è concentratissimo, è dentro al 100%, poi per queste cose ho una società che è attenta, è sempre al mio fianco ogni giorno e so che sta lavorando affinché accada qualcosa di positivo per tutto il mondo Inter. Fiducioso? Lo sono di natura e poi so quanto lui sia innamorato dell'Inter...", conclude Inzaghi.