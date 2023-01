Inter, Lukaku di nuovo ko. Si ferma anche Handanovic

Brutte notizie per Simone Inzaghi e per l'Inter. Si ferma ancora Romelu Lukaku. L'attaccante belga, infatti, ha rimediato una lieve infiammazione ai tendini della zampa d’oca del ginocchio sinistro e salterà sicuramente l'impegno di Coppa Italia contro il Parma. Lukaku verrà poi valutato per la gara di campionato contro il Verona in programma sabato.