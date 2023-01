Inzaghi torna su Monza-Inter: "L'ha visto tutto il mondo". Su Lukaku...

Inzaghi, le parole dopo Inter-Parma

Su Lukaku: "Romelu è importantissimo per noi, lo avevamo voluto con tutte le forze. Purtroppo ha avuto un infortunio serio e ha avuto problemi nel gestirlo. Dopo il Mondiale si era allenato molto bene, col Napoli era tornato alla grande mentre sabato era già limitato. Valutiamo giorno per giorno come riportarlo al massimo della forma perché per noi è un valore aggiunto enorme, se fosse stato bene ci avrebbe portato quei punti in più che in campionato ci mancano".