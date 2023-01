Inter-Verona, Inzaghi: "Brozovic out in Supercoppa, Lukaku da valutare"

MILANO - " Scudetto? Negli ultimi due mesi e mezzo abbiamo avuto grande continuita, ma il Napoli è ancora distante . In questo momento guardiamo a noi stessi e alla singola partita. Sappiamo di avere tante partite ravvicinate, dobbiamo andare di gara in gara cercando di fare punti". Lo ha detto Simone Inzaghi , allenatore dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona . Analizzando la partita, il tecnico nerazzurro ha detto: " La squadra è rimasta lucida , abbiano segnato subito e poi pur non trovando il raddoppio non abbiamo sofferto più di tanto contro un Verona che veniva da ottime prestazioni".

Inzaghi sulla Supercoppa Italiana tra Inter e Milan

In vista della Supercoppa di mercoledì, Inzaghi ha detto: "Handanovic e Brozovic non riusciranno a recuperare, Lukaku lo monitoriamo giorno per giorno. Ha una infiammazione che lo limita, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Abbiamo qualche problema in mezzo, in Coppa eravamo contati. Oggi Calhanoglu e Barella hanno dato la disponibilità pur avendo piccoli problemini. Ci sono tante partite ravvicinate e il riposo è importantissimo, abbiamo deciso di restare qui per poterci allenare ancora domani mattina ad Appiano poi partiremo per l'Arabia", ha concluso Inzaghi.