L'Inter e il derby: perché Inzaghi “vede" Dzeko, ma Lukaku...

MILANO - Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Sarà questa, a meno di sorpresissime, la formazione dei nerazzurri nel derby con il Milan: vale a dire, la stessa di Riad. Simone Inzaghi, alla luce della buona prova di Romelu Lukaku in Coppa Italia contro l’Atalanta, ha però un dolcissimo problema in più: portare al 100% della forma Big Rom in vista dell’andata degli ottavi di Champions con il Porto. Dopo il derby ci saranno altre due partite per completare il rodaggio: a Marassi contro la Samp e a San Siro con l’Udinese. Ecco, in quelle Lukaku sarà titolare per mettere quei minuti nelle gambe per essere tirato a lucido per la Champions dove può essere un fattore determinante. Dzeko capirà e potrà rifiatare un po’, considerato che è toccato a lui tirare sempre la carretta.