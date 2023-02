Inter, ora Lukaku si deve sdebitare

MILANO - Romelu Lukaku torna titolare in campionato. Non accadeva dal 4 gennaio (Inter-Napoli). Quella di Genova sarà la prima prova generale in vista della supersfida di Champions contro il Porto, anche perché è intenzione di Simone Inzaghi quella di rispolverare la LuLa a distanza di oltre cinque mesi (Lazio-Inter del 26 agosto), già rivista per una settantina di minuti in Coppa Italia contro l'Atalanta il 31 gennaio. Contro la squadra di Deki Stankovic - ancora oggi amatissimo ex - tornerà dal primo minuto pure Marcelo Brozovic, non certo un evento come l’apparizione di Big Rom, ma comunque un innesto importantissimo sempre in ottica Champions. I prossimi mesi saranno intensissimi per entrambi: Lukaku dovrà sdebitarsi con l’Inter per quanto non è riuscito a fare vedere nella prima parte di stagione. Questo non vuol dire che il suo futuro a Milano sia in discussione: intenzione del club nerazzurro è comunque quella di tenerlo, previa trattativa al ribasso con il Chelsea, mentre l’interessato ha già comunicato di volersi tagliare l’ingaggio per dare pure lui una mano nel far quadrare tutti i tasselli del puzzle.