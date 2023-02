San Siro come Sanremo: Milan e Inter... se le suonano

MILANO - Da una parte Lazza, Mr. Rain e Gianmaria , dall’altra Madame, Tananai e Merk & Kremont (alias Federico Mercuri e Giordano Cremona che al Festival hanno duettato con Paola & Chiara). È San Siro , sembra Sanremo . Il terreno di sfida tra Milan e Inter è anche a colpi di stream . Vittoria per cappotto rossonera, visto che Gerry Cardinale può sfoggiare tra i suoi tifosi Lazza che prima di Milan-Tottenham si è pure commosso quando la Curva Sud ha cantato all’unisono il ritornello di “Cenere” , seconda classificata al Festival. Siccome i tifosi sono anche clienti e i tifosi-clienti più giovani fanno gola ai club calcistici, cannibalizzati dalla passione delle nuove generazioni per la Nba, a distanza di una settimana si è rinnovato alla Scala del Calcio il derby tra gli esponenti-tifosi della nuova generazione musicale.

Ricca commistione

L’Inter, che con il Porto festeggia un esaurito da record (non assoluto, visto che dalla società fanno notare - messaggio pure ai cugini - che il club ha calmierato i prezzi proprio per tutelare i tifosi), ha risposto all’offensiva rossonera con Tananai (da sempre tifosissimo, ma l’anno scorso, da ultimo arrivato al Festival, non era stato annunciato con squilli di tromba), due tra i produttori più in voga del momento e soprattutto Madame, la punta di diamante nerazzurra presente stasera allo stadio, di certo più fotografata di Ceferin e Gravina, pure loro attesi. Quanto nel calcio attuale sia ricca la commistione tra mondo del pallone ed entertainment è dimostrato dall’ingresso sulla scena italiana di Roc Nations (che all’Inter, oltre al super-testimonial Lukaku, vanta ora Federico Dimarco, amico stretto di Big Rom) e dall’interesse che ha suscitato in Cardinale l’acquisto del Milan. Ultimo atto promosso dal club rossonero, il filmato - diventato subito virale tra i più giovani - di Paolo Banchero, rookie degli Orlando Magic, protagonista anche nel weekend dell’All Star Game con la maglia del Milan. Un filmato che ha fatto 1-1 con quello di Giannis Antetokounmpo, immortalato in maglia nerazzurra prima di Inter-Bayern.