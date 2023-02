Inter-Porto, Dzeko e Onana come Lukaku e Barella: lite in campo

MILANO - Nervi tesi in casa nerazzurra: durante il primo tempo di Inter-Porto è scoppiata in campo un'altra lite tra i giocatori nerazzurri. Dopo l'episodio Lukaku-Barella in Sampdoria-Inter, oggi è toccato a Dzeko e Onana. Il portiere camerunense avrebbe detto qualcosa all'arbitro e sarebbe stato ripreso duramente dalla punta bosniaca che gli avrebbe urlato: "Devi stare zitto e andare in porta!". A enfatizzare il tutto anche un gesto di Calhanoglu che avrebbe tentato di far tacere Onana nella risposta a Dzeko, mettendogli una mano davanti alla bocca.