Inter, in campo pure Zhang: ma in tribunale!

Sono giorni intensi per Steven Zhang, dalla spinosissima questione stadio fino ai patinati appuntamenti a margine della riunione del Board dell’Eca a Milano (tra questi, la cena con Nasser Al-Khelaïfi, dove si sono sciolte le tensioni accumulate nel tira e molla per Skriniar). Le prossime settimane però lo saranno ancor di più. Perché, mentre l’Inter al Dragão proverà a difendere il gol di Romelu Lukaku nella sfida di andata con il Porto (riuscirci porterebbe in dote circa 18-19 milioni tra premio Uefa e incasso per il match casalingo dei quarti di Champions), entrerà nel vivo la causa intentata da China Construction Bank originariamente a Hong Kong allo stesso Zhang e a Suning International Limited per il mancato pagamento di un debito da oltre 300 milioni nei confronti del ramo asiatico della banca.

Alla luce del fatto che Zhang, anche a causa della Pandemia e della rigidissima normativa in nome della politica “Zero Covid” attuata dal governo di Pechino, si è trasferito in pianta stabile tra Milano e gli Stati Uniti, l’istituto bancario cinese ha aperto altri due fronti legali, nel capoluogo lombardo e negli States. Sempre che non ci sia uno slittamento, al momento il giudice Alina Zama darà il “calcio d’inizio” dell’udienza presso il tribunale di Milano l’8 marzo alle 10. Lì i creditori chiederanno la cancellazione della delibera grazie a cui l’Inter non versa più lo stipendio a Zhang come presidente (secondo le stime dell’accusa la somma ammonterebbe a 914mila euro annui). In tal senso, Steven risulta non avere né beni né immobili in Italia. A Hong Kong - dove sono stati aperti ben due procedimenti - Zhang dovrebbe invece comparire lunedì 13 per essere interrogato in merito ai beni in suo possesso e ai debiti che vanta, entrambi “attaccabili” dai creditori.