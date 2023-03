Inter, non solo Digitalbits: sponsor cinesi in fuga

La qualificazione alla Champions per essere sicuri di incamerare almeno altri 60 milioni anche nella prossima stagione: «È l’obiettivo minimo», dice Alessandro Antonello, ad della parte economica dell’Inter a margine della riunione del board dell’Eca a Milano. Il motivo è intuitivo ed è condensato in un dato contenuto nella trimestrale di Inter Media and Communication presentato due giorni fa. In questa annata l’Inter è già sicura di avere incamerato 58 milioni per il percorso in Champions fino agli ottavi. In caso di qualificazione ai quarti, questi ricavi da montepremi Uefa aumenteranno. Sono entrate indispensabili per tenere in equilibrio i conti di una proprietà che deve attingere alle riserve messe a disposizione dal prestito di Oaktree Capital. Dopo la iniezione di 10 milioni dello scorso 22 febbraio, ne restano circa una novantina: una dotazione sempre più ridotta che obbliga a ragionare su possibili evoluzioni societarie a giugno.