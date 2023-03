L'inter si scopre vecchia: ha l’età media più alta della Serie A. E Marotta è pronto al ricambio

MILANO- È un’ Inter da svecchiare . Beppe Marotta e Piero Ausilio sanno bene quale sia la carta d’identità dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi e nei loro piani in vista della prossima stagione c'è la volontà di abbassare l' età media del gruppo, anche se, per passare dalle idee ai fatti , bisognerà poi fare i conti con la realtà del mercato e le situazioni in cui si ritroverà il club. La squadra di queste ultime annate, d'altronde, l’hanno costruita proprio loro, muovendosi fra i paletti economici imposti dal presidente Steven Zhang . Negli ultimi mercati sono comunque arrivati dei giocatori giovani (Asllani e Bellanova) o comunque non avanti con l’età (Dumfries e Onana), ma anche diversi elementi vicini ai 30 anni o più “ anziani ”, più facili da agganciare, anche perché ingaggiati a parametro zero o a cifre limitate. Questa rosa, plasmata anche per cercare di vincere subito, ha però ovviamente una controindicazione ed è quella dell’età media.

L'Inter è la "nonna" della Serie A

Un dato che in alcune circostanze può avere un risvolto positivo, perché con l’esperienza si può affrontare con maggiore consapevolezza una partita di coppa o un periodo complicato, ma che, al tempo stesso, può avere le sue “debolezze”. Soprattutto se i pochi giovani nella rosa non trovano molto spazio e quelli più avanti con l’età vengono invece iper utilizzati, con un logorio del fi sico che può portare a una logica stanchezza, se non agli infortuni. L’Inter non ha una rosa giovane. L’età media dei 24 elementi della prima squadra a disposizione di Inzaghi è di 28.8 anni, dato che sale a 29.3 se non si considera il 17enne Valentin Carboni. Il giovane trequartista argentino, però, è da luglio nella rosa della prima squadra e il tecnico lo ha utilizzato in cinque occasioni, per ultima proprio domenica a Bologna, dunque va tenuto in considerazione. E grazie al suo impiego, prendendo in esame solamente i giocatori scesi in campo in Serie A per almeno un minuto, ecco che viene fuori per l’Inter una media a partita di 28.3, la più alta del nostro campionato.

L'età media delle altre squadre

Analizzando tutte le squadre, infatti, solamente la Lazio si avvicina ai nerazzurri, toccando quota 28.0. Tutte le altre registrano medie inferiori. Prendendo in esame solamente le dirette rivali nella corsa scudetto-Champions, il Napoli è a 26.1, mentre il Milan è addirittura a 25.7 e l’Atalanta a 25.9. Leggermente più alte Juventus e Roma a 27.0. Alla lunga, in una competizione come il campionato, è possibile che questo dato abbia il suo peso e nell'analisi di questi giorni fra dirigenti e Inzaghi è fi nito anche questo argomento, con il tecnico che - fi n dai tempi della Lazio -, non è mai stato "benevolo" con i giovani a disposizione. In futuro qualcosa in questo senso verrà fatto, nel mercato e chissà, magari anche nelle scelte, con Asllani che il club vorrebbe vedere più in campo nel fi nale di annata. Di certo domenica a San Siro arriverà la squadra con l'età media più giovane, il Lecce (24.1). Per quella gara Inzaghi potrebbe recuperare per la panchina Skriniar e Dimarco (decisione fra oggi e domani), mentre Correa tornerà in gruppo la prossima settimana.