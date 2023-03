Fiato sospeso in casa Inter durante la rifinitura di oggi alla vigilia della sfida in casa del Porto che vedrà i nerazzurri impegnati nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Durante il torello, Barella è entrato in tackle su Lukaku per poi restare a terra dolorante ad una gamba. Grande preoccupazione sui volti di mister Inzaghi e di tutto lo staff nerazzurro, che hanno tirato poi un sospiro di sollievo quando il centrocampista sardo si è rialzato e ha ripreso a correre.