Porto-Inter, Inzaghi: "Critiche? Non rispondo". Calhanoglu: "Guardo Pirlo"

Inzaghi su Porto-Inter, Zhang e le critiche

"Ho parecchi dubbi, che domani scioglierò, sia su Lukaku che su Skriniar. In attacco devo ancora decidere, Skriniar è fermo da due settimane e mezzo e oggi ha fatto il primo allenamento completo in gruppo. Dovrò valutare, so cosa ha fatto Milan per essere in questa partita, dalla gara di andata quando mi ha chiesto il cambio non è riuscito più ad allenarsi e ora ha dato grande disponibilità. Confronto con Zhang? Quello si fa sempre, nel bene e nel male come ha già detto Hakan. Eccetto una squadra in Italia tutte le altre stanno tenendo lo stesso livello dell'Inter. Il Porto come l'Inter è secondo in campionato. Dobbiamo rimanere uniti, i ragazzi li ho visti uniti come sempre e domani dovremo fare la partita nel migliore dei modi. Cosa ci dà fiducia? Tutto quello che abbiamo fatto in questa Champions. Il giorno del sorteggio dei gironi molti giornalisti ci davano già per spacciati, poi abbiamo ottenuto una grande qualificazione. Le critiche? Penso che non ho mai risposto e alla vigilia di una gara così non mi va di farlo. So come funziona il calcio, so chi muove le critiche perché lo fa. È il campo che parla e cercheremo di farlo parlare domani, come accaduto in questi 18 mesi nel bene e anche nel male. Sappiamo che affrontiamo una squadra di qualità, l'abbiamo vista nel match di andata, è forte nell'uno contro uno. Conosciamo la statistica del Porto, le italiane negli ultimi anni hanno sempre sofferto ma ci siamo preparati nel migliore dei modi, rispettando il Porto e guardando soprattutto a noi stessi", conclude Inzaghi.