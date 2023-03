Porto-Inter, caos biglietti: i tifosi restano fuori. Marotta: "Faremo esposto a Uefa"

Caos fuori al 'Do Dragao' per Porto-Inter di Champions League. La squadra di Inzaghi si è guadagnata la qualificazione ai quarti di finale pareggiando 0-0 dopo la vittoria dell'andata al Meazza, ma alcuni sostenitori nerazzurri che erano attesi allo stadio non sono riusciti ad entrare per vedere la partita. Nonostante il lavoro delle diplomazie nel pomeriggio, con l'ingresso assicurato ai nerazzurri che avevano acquistato il biglietto ma non nel settore ospiti, molti interisti non sono stati fatti entrare allo stadio (pur con regolare ticket nell'apposito settore). La situazione, seppur spiacevole, è comunque rimasta sotto controllo e fortunatamente non ci sono stati scontri.