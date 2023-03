Inter, Brozovic in rampa di lancio

MILANO - Un derby d’Italia con la bacchetta da direttore d’orchestra. Ritorno al passato per Marcelo Brozovic che pure a Porto è stato attore non protagonista nell’impresa che ha riportato l’Inter nei quarti di Champions dodici anni dopo dall’ultima volta. Aprile, con tutte quelle partitissime una in fila all’altra tra Champions, Coppa Italia e campionato, può essere il mese della definitiva rinascita del croato, considerato che Simone inzaghi non potrà fare a meno di ruotare tutti i suoi uomini alla luce dei tanti impegni uno in fila all’altro e in mezzo il campo l'allenatore può contare su quattro potenziali titolari per tre posti. Sarà un mese della verità pure per Brozovic, considerato che il croato intende ritrovare centralità nell’Inter. Fatto per nulla secondario perché, nonostante i successi in Europa, non cambiano i programmi ed entro fine giugno l’Inter dovrà incassare tra i 50 e i 60 milioni.