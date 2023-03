Lukaku, gol e sorriso col Belgio: arriva la risposta social alle critiche

Romelu Lukaku è tornato, almeno con il Belgio . Nonostate un gol fondamentale per l' Inter , che è valso il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League , la sua stagione in nerazzurro ad oggi non può dirsi soddisfacente. Ma il centravanti di proprietà del Chelsea nella pausa nazionali ha ritrovato gol e sorriso: quattro le marcature con i diavoli rossi. Prima la tripletta contro la Svezia davanti a Ibrahimovic, ieri il gol del momentaneo 2-0 contro la Germania (gara poi vinta per 3-2).

La risposta di Lukaku

Un magic momento dunque per Lukaku in nazionale, con l'Inter che ora lo aspetta in una condizione smagliante e con la stessa confidenza con il gol vista in questi giorni con la maglia del Belgio. Anche perché i nerazzurri saranno attesi da un mese di aprile impegnativo, con ben 9 partite in 30 giorni. Lukaku, dopo la risposta sul campo arrivata con la maglia del Belgio, ha risposto sui suoi canali social alle critiche arrivate in queste settimane. L'attaccante, in una storia Instagram, ha pubblicato una foto di un noto film con una canzone il cui testo recita: "Solo Dio può giudicarmi, va bene?". Un chiaro messaggio a chi non crede in lui e a chi pensa non possa ritrovare la forma dei tempi migliori. Prima il Belgio, ora l'Inter: Lukaku sembra avere l'intenzione di riprendersi tutto.